MAGAZİN

Bade İşçil'den 'Ufak Tefek Cinayetler' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Bade İşçil'den 'Ufak Tefek Cinayetler' açıklaması

Oğlu Azur ile birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Bade İşçil'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 'sete geç kaldı' haberlerine açıklık getiren güzel oyuncu, "Benim bir görüşmeye, bir işe, bir randevuya geç kaldığım görülmüş şey değildir. Oğlumu bile okuldan almaya giderken 30 dakika öncesinden orada oluyorum. Nasıl çıktı bilmiyoruz ama inanın sette asla böyle tatsız şeyler yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

Başarılı oyuncu, rol aldığı 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisi ile ilgili de gönlünden geçeni muhabirlerle paylaştı: Şu anda net bir bilgi yok ama bazen biz de aramızda konuşuyoruz. 'Acaba final olacağı zaman bunu sinema filmi ile mi yapsak' diye konuşuyoruz. Açıkcası benim gönlümden geçen dizimizin finali ya da final sonrasında sinemaya uyarlanması.

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Anahtar Kelimeler:
Bade İşçil Ufak Tefek Cinayetler

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