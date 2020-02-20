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Badem üreticilerine eğitim verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde badem üreticilerine badem yetiştiriciliği konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verildi.Kahta Ziraat Odası Başkanlığı çok amaçlı eğitim salonunda badem üreticilerine badem yetiştirme konusunda eğitim verildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde badem üreticilerine badem yetiştiriciliği konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verildi.
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı çok amaçlı eğitim salonunda badem üreticilerine badem yetiştirme konusunda eğitim verildi. Eğitime Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynel Tanrıverdi ve fakülte öğrencileri, Antepfıstı Araştırma Enstitüsü personeli badem uzmanı Dr. Ajlan Yılmaz, Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fahri Can ve personelleri, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Adıyaman’da faaliyet yürüten tarım danışmanları ve değerli badem yetiştiricileri katıldı.
Eğitim saygı duruşu ve İstiklal Marşın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Bölgemizde badem alanların artışıyla badem yetiştiriciliği konusunda çiftçilerimizin bilgilenmesi için bu eğitimi düzenledik. Oda başkanlığı olarak çiftçilerimize yönelik bu tür eğitimlerin önemli olduğunu biliyoruz. Eğitimin badem üreticilerimiz için faydalı olmasını diliyorum. Bölge tarımın kalkınması için önem arz eden tarımsal sulamanın ihtiyacını karşılayacak Kahta Büyükçay Barajın 2020 yatırım projelerin içerisine alınması bölge çiftçimizi memnun etmiştir. Bu projenin gerçekleşmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Açılışta konuşan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ise, “Bölgemizde badem ve ceviz yetiştiriciliği alanları olarak Türkiye’de birinci sıradayız. İlçemizin badem konusunda çiftçiler için elimizden gelen her tür projede yar almak için hazır olduklarını bölge tarımın kalkınması ve üreticilerimizin refahı için hep beraber çalışacağız” dedi.
Badem Uzmanı Dr. Ajlan Yılmaz eğitiminde badem dikimi, bakımı, çeşit seçimi, besleme ve sulama konularına değindi.
Çiftçilerin karşılaşmış olduğu surunlar üzerinde duran Dr. Ajlan Yılmaz, bölgede badem dikimi yapmadan önce toprak yapısına, sulumu kurumu, badem çeşidi gibi özellikleri göz önünde bulundurarak dikim yapılması gerektiğini söyledi.
Yılmaz, “Bademde yapılması gereken budamanın badem ağcı ve gelişimi göz önünde bulundurarak ve özellikle hava şartlarına dikkat edip ona göre budama yapılmalıdır. Badem bahçe kurulumunda fidan mesafesi ve badem çeşitleri yapılacak bakım ürün verimi ve kalitesini belirler” dedi.
Katılımcılara teorik eğitimi verildikten sonra, uygulamalı pratik eğitim verilmek üzere badem bahçesi ziyareti gerçekleştirildi. Burada ağaçlarda yapılan yanlış budamaları anlattı.

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Merkez
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Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
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