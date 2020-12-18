Badem E vitamini, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Badem yağının içinde %68 oleik asit, %25 linoleik asit, %4 palmitik asit ve %1 oranında stearik, linolenik, palmitoleik asitler yer alır. Yüksek oranda A ve K vitamini içeren badem yağı, farklı alanlarda kullanılabilir. Badem Yağının Çeşitleri Nelerdir? Badem yağı faydaları açısından çok değerlidir. İçeriği sayesinde birçok alanda kullanıcılara fayda sağlar. Badem yağının farklı çeşitleri vardır. Acı ve tatlı olmak üzere iki çeşit badem yağı bulunur. Acı badem yağı ve tatlı badem yağı, besin değerleri açısından benzer oranlara sahiptir. Bu iki çeşidin oluşmasındaki en önemli sebep badem bitkisinin acı ve tatlı olarak farklılaşmasıdır. Tatlı badem yağlarının içerisinde çeşitli yağ asitleri bulunur. Acı badem yağında ise yağ asitleri yoktur. Genel olarak cilt bakımında tatlı badem yağı kullanılır. Acı badem yağı ise saç diplerinde az miktarda olmak şartıyla kullanılabilir. Badem Yağının Kullanım Alanları Nelerdir? Badem yağı, zengin vitamin içeriğine sahip bir üründür. Zengin içeriği sayesinde farklı alanlarda sağladığı katkılar ile dikkat çeker. Ham bademden üretilen bu yağ, sağlık açısından önemli bir alternatif olarak ortaya çıkar. Saç ve cilt bakımının yanı sıra kalp ve şeker hastalıklarında tercih edilmesi mümkündür. Sağlık konularında sağladığı faydalar, badem yağının potansiyelini gözler önüne serer.

Badem Yağını Kimler Kullanabilir? Badem yağı bakım ve sağlık alanında sunduğu faydalar ile önemli bir araç olarak ifade edilir. Alternatif yöntemler arasında yer alır. Badem yağı oldukça geniş kitlelere hitap edebilir. İçeriğinde bulunan vitaminler nedeniyle kişisel bakım ürünlerinde sıkça tercih edilir. Her yaştan kişinin bu yağı kullanması mümkündür. Badem yağı, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan yağlardan biridir. Birçok alanda tercih edilen zararsız bir üründür. Emziren anne ve hamilelerin kullanmadan önce uzmana danışması önerilir. Badem Yağının Faydaları Nelerdir? Badem yağının faydaları kullanım alanına göre farklılık gösterebilir. Bu yağ antioksidan ve E vitaminin buluştuğu önemli bir kaynaktır. Düzenli aralıklarla kullanılması yağın faydalarını kısa süre içerisinde ortaya çıkarabilir. Badem yağını kullanmadan önce yapılması gereken adımları uygulamalısınız. Sonrasından gönül rahatlığıyla badem yağını kullanabilirsiniz. Peki badem yağı ne işe yarar? Kullanan kişiye göre değişmekle beraber badem yağının genel faydaları şunlardır: Cildin güneş ışınlarından korunmasına yardımcı olur.

Cildi nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Cildi ölü hücrelerden arındırır. Böylece daha canlı ve taze bir görünüm sunar.

Sivilcelerden kurtulmak için doğal bir seçenek olarak ifade edilir.

Saç tellerini onarır, canlı ve sağlıklı saçlar için kullanılır.

Nemlendirici özelliği sayesinde saçların yumuşak ve parlak görünmesini sağlar.

Saç derisinde oluşan iltihapları ve kepeklenmeleri önler.

Göz çevresindeki mor halkaları yok eder.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Ağız yoluyla tüketilmesi bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini artırır.

Masaj yoluyla kullanılması kasların gevşemesini sağlar.

Diyabete karşı önemli bir koruyucudur, kilo vermeye yardım eder.

Kolesterolü düzenler.

Sinir sistemini korur ve hafızayı güçlendirir.

Tırnak kırılmalarını azaltır. Badem Yağı Nasıl Kullanılır? Kullanım alanına göre yağların uygulanma şekli farklılık gösterir. Kişi badem yağını kullanırken miktar ve yöntemine özen göstermelidir. Saç veya cilt bakımında farklı oranlarda badem yağı kullanılabilir. Badem yağını cilt için kullanmak isteyenler çeşitli kürler yardımıyla uygulama yapabilir. Hazırladığınız badem yağını masaj yaparak cildinize sürebilirsiniz. 15-20 dakika boyunca uygulanan ürün ılık suyla yıkanır. Sonrasında nemlendirici bir kremin kullanılması gerekebilir. Kişinin tercihine bağlı olarak bakım kremi sürülür. Saç bakımında da tercih edilen badem yağı, tek başına veya özel karışımlar ile saça uygulanabilir. Saç derisine masaj yaparak uygulanan yağ 15 dakika boyunca bekletilir. 15 dakika sonrasında iyice durulanması gerekir. Kuru saçları nemlendiren formülü sayesinde yıkama anında ekstra bir krem kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz. Kişilerin cilt ve saç tiplerine göre kullanım miktarını ayarlaması, özel karışımlar hazırlaması önerilir. Bağışıklığı güçlendirmek, zinde hissetmek için tercih edilen badem yağı ağız yoluyla alınmalıdır. Su veya yemek aracılığıyla badem yağını rahatlıkla tüketebilirsiniz. Özel sağlık sorunu olan kişilerin badem yağını kullanmak için bir uzmana danışması gerekebilir.