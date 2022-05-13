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Bademcik iltihabına ne iyi gelir? Bademcik iltihabını ilaçsız tedavi etmek için evde uygulanabilecek 8 iyileştirici yöntem

13.05.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğunlukla çocuklarda görülen bademcik iltihaplanmasına Streptococcus pyogenes adı verilen bakteriler sebep olur. Yarattığı ağrı, yüksek ateş ve kusma kaçınılmazdır. Ve unutmayın ki bu rahatsızlık bulaşıcıdır. Bademcik iltihabına ne iyi gelir? İlaca gerek kalmadan evde tedavi yöntemleri ile bademcik iltihabını geçirmek mümkündür. Bunun için de ilk başvurulan bademcik iltihabını yok eden besinlerdir.

Bademcik iltihabına ne iyi gelir? Bademcik iltihabını ilaçsız tedavi etmek için evde uygulanabilecek 8 iyileştirici yöntem

Bademcik iltihabı, sık sık karşılaşılan bir hastalıktır ve genelde çocuklarda görülür. Son zamanlarda bilinçsiz antibiyotik kullanımı artmasıyla insanların birçoğu alternatif tıp kaynaklarından da faydalanmaya başladı. Biz de bademcik iltihabına karşı (eğer çok ilerlemediyse) doğal tedavi yöntemlerini araştırdık. "Bademcik iltihabına ne iyi gelir?" diyenler için en etkili 8 tedavi geliyor...

BADEMCİK İLTİHABI İÇİN DOĞAL REÇETELER

SÜT, ZERDEÇAL VE KARABİBER KARIŞIMI

Sütün yaralar ve iltihaplar üzerinde onarım etkisi vardır. Zerdeçal ise doğal bir antibiyotiktir. Antiseptik özelliği olan zerdeçal, süt ve karabiber karışımı iltihap ağrılarını dindirerek oluşan tahrişi ortadan kaldıracaktır.

BAL

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En doğal antibakteriyel ve antiinflamatuar gıdadır. Bu etkisiyle ağrıları azaltır ve iltihabın hızlı bir şekilde önüne geçer. Kısa sürede etkisini hissettirir. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı balı ekleyin ve karıştırın. Aç karnına bu suyu içn. Gün içinde 3 defa tekrarlayabilirsiniz.

SİYAH TURP

Siyah turp kürü gerçekten doğal bir öksürük şurubu diyebiliriz. Hem boğaz enfeksiyonunu yok ediyor hem de öksürüğü şıp diye kesiveriyor. Tarifin detayları için tıklayın.

ELMA SİRKESİ

Yapmanız gereken şey öncelikle organik bir elma sirkesi bulmanız. İki su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı elma sirkesini ilave edin. Bu suyu bir dikişte içmelisiniz.

ESANSİYEL YAĞLAR

Bu yağlar içerisinden limon, greyfurt, lavanta, kekik veya tarçın yağını tercih edebilir ya da bir iki çeşit yağ ile karışım yapabilirsiniz. Bir kovaya sıcak su doldurun ve yağlardan 5 damla damlatın. Sudan çıkan buharı ağız yoluyla içinize çekin. Bu işlemi 10 dakika boyunca devam ettirin.

SARIMSAK

Bu doğal antibiyotiğin şanı şöhreti aşikar. Bademcik ağrısı ve boğaz iltihabına karşı etkili olan sarımsağı ortadan ikiye kesin ve ağzınıza atıp şeker gibi emin. Bunu yapamazsanız alternatifi de mevcut: Bir su bardağı suyun içerisine 3 diş sarımsak atın ve 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir çimdik karabiber ekleyin ve bu suyu için.

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN KÜRÜ

Bir yemek kaşığı organik zeytinyağında 2 adet rendelenmiş soğanı kavurun. Karışım ılıdıktan sonra bir tülbent ya da geniş bir bezin içerisine koyun. Bunu da boynunuzun etrafına sarın. Ağrının hızlı bir şekilde geçtiğine şahit olacaksınız. Diğer yöntemlere göre temizlik açısında biraz daha zorlayıcı ama gerçekten etkisini gösteriyor.

TARÇIN ÇAYI

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Antibakteriyel özelliği olan tarçın, bakterilerin üremesini ve dağılmasını önler. Bir su bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı toz tarçını ilave edin ve yaklaşık 5 dakika demlendirin. Ardından isteğinize göre taze limon suyu sıkın ve bu çayı süzerek için. Toz tarçından hoşlanmıyorsanız bu yöntemi çubuk tarçınla da deneyebilirsiniz. Ama bunun için demlenme süresi en az 10 dakika olmalıdır. Günde 2 kere bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz ağrısı
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