YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan “Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları” Adıyaman’da yapıldı.Adıyaman spor salonunda yapılan heyecan dolu grup maçlarına birçok ilden yaklaşık 220 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan “Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları” Adıyaman’da yapıldı.
Adıyaman spor salonunda yapılan heyecan dolu grup maçlarına birçok ilden yaklaşık 220 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren grup maçlarına Sivas’ı temsilen katılan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı rakiplerini tek tek yenerek birinci oldu ve zirvedeki yerini aldı.
Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı, ilçeye büyük bir coşku ile döndü. Türkiye birinciliği ise 27 Şubat-1 Mart’ta Elazığ’da yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması

Sivas Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:51
İkindi
15:49
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Sivas Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Çarşı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.