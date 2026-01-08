Badminton'da backhand nedir, nasıl yapılır?

Badminton raket ve topla oynanan; servis ve karşılama içeren ralli türündeki bir spordur. Badminton oynanış açısından tenis gibi sporlarla benzerlik gösterebilir. Ralli türündeki oyunlarla da süre sınırı olmaması açısından benzeşir. Badmintonu diğer topla oynanan mücadele sporlarından ayıran özelliği topudur. Badminton topu geleneksel anlamda topa benzemez. Etrafına tüyler takılmış mantar bir tıpaç olarak özetlenebilir.

Topun fiziksel özellikleri oyunun akışını temelden etkiler. Topun aerodinamik etkileri badmintona özgü servis- karşılama biçimlerinin oluşmasını sağlamıştır. Tüytop, geleneksel yuvarlak toplarda olduğu gibi falsoyu sağlayan magnus etkisinden kısıtlı olarak etkilenir. Topun düşey yüzlemi dikey bir yönde hızla artıp hızla azalan bir eğilim gösterir. Bu sebeple badminton vuruş teknikleri arasında yer alan backhand vuruşları diğer raketli sporlardan ayrı değerlendirilir.

Badminton'da backhand nedir?

Backhand tekniği teniste de görülebilen bir vuruştur. Temelde vuruşta kullanılan elin ters kısmıyla yapılan vuruşları ifade etmektedir. Badminton'daki uygulaması tenisten büyük oranda farklıdır. Çünkü teniste backhand geniş bir salınımla gelen kontrolsüz ama güçlü bir vuruştur. Badminton'da ise akış ve teknik farklıdır.

Badminton'da backhand, atış elinin ters tarafında kalan toplara vurmak için kullanılır. Pozisyon üstünlüğünün kaybedildiği pozisyonlarda karşılama görevi görür. Tenis veya masa tenisinden ayrılan noktası vuruşun yüksek hassasiyet içeren ince bir ayara sahip olmasıdır. Kol gücünden ziyade bilek ve parmak kullanılır. Badminton backhand’inde amaç, topu doğru açıyla ve yeterli hızla rakip alana göndermektir. Güçlü bir vuruş aranmaz. Çünkü badminton topu vuruşun hemen ardından maksimum hıza ulaşarak saniyeler içerisinde hızını kaybeder.

Badminton backhandinde tüytopa şiddetli vurulması topun hızının yarı alanı geçemeden düşmesini veya topun savrulmasına sebep olabilir. Tüytop, raketten aldığı enerjiyi dikey bir yörüngede kullanan karakteristik özelliğe sahiptir. Atış elinin tersiyle yapılan vuruşların kontrolünü kaybetmesi yüksek ihtimaldir. Bu sebeple vuruşun birbirini takip eden bir dizi bütünleşmeden geçmesi gerekir..

Badminton'da backhand nasıl yapılır?

Badminton backhand için özel bir tutuş tekniği mevcuttur. Teknik "backhand grip" olarak adlandırılır. Atış sırasında sporcu baş parmağıyla raketi arka yüzeyinden destekler. Başparmak, raketin sapına yerleştirilerek itici güç sağlanır. Bu sayede atışın gücü omuz veya kollardan gelmeden bilek ve parmaklardan sağlanmış olur. Vuruş patlayıcı değildir ve koordinasyon gerektirir. Sporcu tutuştan sonra pozisyon alma aşamasına geçer.

Backhand bir karşılama vuruşudur. Rakipten gelen topun yönüne göre pozisyon alınır. Top ters taraftan geldiğinde gövde sınırlı bir açıyla yana döner ve omuzlar fileye paralel olmaz. Ayaklar topun geleceği yöne dönüş yaparak top vücudun ön tarafına geldiğinde karşılama yapılır.

Karşılama anı temasın gerçekleştiği kısımdır. Temas anında kısa bir vuruş yapılır ve kol geriye doğru yay gibi salınım yapmaz. Bu noktada ön kol hafif döndürülür ve bilek tam temas anından önce kırılır. Topun itici gücü olarak parmaklar kullanılır. Badminton backhandinde temas anı kısa ve nettir sporcu tüm gücüyle hücuma kalkışmaz.