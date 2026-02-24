SPOR

Galatasaray maçı öncesi Juventus'tan hakem isyanı! UEFA'ya ateş püskürüyorlar

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 5-2'lik muhteşem zaferinin rövanşında Juventus ile oynayacağı dev maç öncesi Çizme'de hakem krizi patlak verdi! Çarşamba günkü kritik mücadeleye Portekizli Joao Pinheiro ve VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'nin atanması İtalyanları çileden çıkardı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi, her iki hakemin de geçmişteki skandal kararlarını manşetine taşıyarak UEFA'yı topa tuttu!

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İstanbul'da aldığı 5-2'lik tarihi galibiyetle çeyrek final kapısını ardına kadar aralayan temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü Torino'da Juventus'un konuğu olacak.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği bu dev rövanş öncesi UEFA'nın açıkladığı hakem kadrosu, İtalya'da adeta deprem etkisi yarattı. Mücadelede Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacakken, VAR koltuğunda ise geçen sezon Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında da görev yapan Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

İTALYAN BASININDAN ZEHİR ZEMBEREK DOSYA!

Juventus kulübüne yakınlığı ile bilinen İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, bu atamaların ardından ortalığı ayağa kaldıran çarpıcı bir habere imza attı. Gazete, her iki hakemin de geçmişte Juventus ve Avrupa futbolunda büyük tartışma yaratan kararlarını tek tek sıraladı.

PİNHEİRO'NUN NANTES MAÇINDAKİ OLAY KARARI

Tuttosport, orta hakem Joao Pinheiro'nun Juventus ile daha önce tek bir maçta yolunun kesiştiğini hatırlatarak o skandal geceyi sayfalarına taşıdı:

"Portekizli hakem, 16 Şubat 2023’te Torino’da 1-1 biten Nantes maçında görev yaptı. O maçta Bremer’in kafa vuruşunda Centonze’nin net bir elle müdahalesine rağmen Juventus’a penaltı verilmedi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Pinheiro, akılalmaz bir şekilde penaltı yerine Bremer’in faul yaptığına hükmetti."

VAR HAKEMİ KWİATKOWSKİ'NİN SABIKASI KABARIK!

İtalyanları asıl çileden çıkaran atama ise VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski oldu. Polonyalı hakemin daha önce görevden alındığı o olaylı maçı hatırlatan Çizme basını, UEFA'nın bu tercihini sert bir dille eleştirdi:

"Kwiatkowski, 2023-24 sezonunda PSG-Newcastle maçında 98. dakikada Livramento’nun pozisyonu sonrası hakemi VAR’a çağırmış ve UEFA'nın kendi kurallarına aykırı olmasına rağmen PSG lehine skandal bir penaltı kararı çıkmasına neden olmuştu. Mbappé penaltıyı gole çevirmiş, büyük tepki çeken Kwiatkowski ise UEFA tarafından geçici olarak görevden alınmıştı."

İtalyanların maç öncesi başlattığı bu psikolojik harp ve hakem baskısı, Torino'daki dev rövanşın tansiyonunu şimdiden zirveye taşıdı.

