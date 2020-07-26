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Badmintonun Erzincanlı şampiyon sporcuları yılın onur ödülüne layık görüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Ay yıldızlı Milli takım forması altında Türkiye’ye birçok şampiyonluk kupası kazandıran Erzincanlı sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, yılın onur ödülüne layık görüldü.Bir tv kanalı tarafından bu sene 6’ncısı gerçekleşen "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül yarışmasında çift bayanlarda Avrupa Şampiyonu olan Erzincanlı milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin onur ödülüne layık görüldü.

Badmintonun Erzincanlı şampiyon sporcuları yılın onur ödülüne layık görüldü

Ay yıldızlı Milli takım forması altında Türkiye’ye birçok şampiyonluk kupası kazandıran Erzincanlı sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, yılın onur ödülüne layık görüldü.
Bir tv kanalı tarafından bu sene 6’ncısı gerçekleşen "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül yarışmasında çift bayanlarda Avrupa Şampiyonu olan Erzincanlı milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin onur ödülüne layık görüldü. Sporcular İstanbul da yapılacak törenle ödüllerini alacak.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Türkiye’ye ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yüzlerce madalya kazandırarak badmintonda Avrupa’nın en başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

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