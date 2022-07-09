BAE'den Filistin'deki Makasıd Hastanesine 25 milyon dolarlık yardım

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan El-Makasıd Hastanesine 25 milyon dolarlık yardım yapma kararı aldığı belirtildi.
BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Makasıd Hastanesine 25 milyon dolar tahsis edilmesi yönünde talimat verdi.
Söz konusu yardımın, BAE'nin, Filistin'deki sağlık kurumlarının kapasitesinin artırılması ve kardeş Filistin halkının sağlık, sosyal ve insani alanlarda desteklenmesi çalışmalarının bir parçası olduğu aktarıldı.
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