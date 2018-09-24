Gomis durdurulamıyor! Yine attı

Galatasaray'dan sezon başında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Suudi Arabistan Ligi'nde gollerine devam ediyor. Fransız yıldız ligin 4. haftasında oynanan Al Fateh deplasmanında ağları sarsmayı başardı.
Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Ligi'nde 4. haftasında oynanan maçta Al Hilal'in deplasmanda Al Fateh ile oynadığı karşılaşmada 59. dakikada beraberliği getiren golü attı. Al Hilal'ın 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 59. dakikada sahneye çıktı ve beraberkik golünü kaydetti.
Gomis, 75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda ise başarılı olamadı ve topu ağlarla buluşturamadı.
Al Hilal, Al Fateh'e karşı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2'lik galibiyete uzandı.
Gomis, Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 3 gol atarken, 4. hafta sonunda Al Fateh deplasmanında attığı golle 4 gole ulaştı.
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