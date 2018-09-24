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Gomis durdurulamıyor! Yine attı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

Al Hilal forması giyen eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da gollerine devam ediyor. Al Hilal'in Al Fateh ile oynadığı mücadelede de sahneye çıkan Gomis, golünü atmayı başardı. Gomis ayrıca, karşılaşmada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray'dan sezon başında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Suudi Arabistan Ligi'nde gollerine devam ediyor. Fransız yıldız ligin 4. haftasında oynanan Al Fateh deplasmanında ağları sarsmayı başardı.

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Ligi'nde 4. haftasında oynanan maçta Al Hilal'in deplasmanda Al Fateh ile oynadığı karşılaşmada 59. dakikada beraberliği getiren golü attı. Al Hilal'ın 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 59. dakikada sahneye çıktı ve beraberkik golünü kaydetti.

Gomis, 75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda ise başarılı olamadı ve topu ağlarla buluşturamadı.

Al Hilal, Al Fateh'e karşı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2'lik galibiyete uzandı.

Gomis, Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 3 gol atarken, 4. hafta sonunda Al Fateh deplasmanında attığı golle 4 gole ulaştı.

gomis

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Anahtar Kelimeler:
al hilal Al Fateh Bafetimbi Gomis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gs büyük hata yaptı gomis i satmamalıydı öyle forvet bulmak imkansız gibi şu anda bulamaz gibi görünüyor.
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