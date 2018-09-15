SPOR

Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, siftah yaptı. Gomis, Al Hilal formasıyla ilk golünü Ajman'a karşı attı.

Galatasaray forması ile attığı 29 golle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis gollerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, yeni takımıyla ilk golünü attı.

ASLAN TAKLİDİNİ YAPTI

Ajman ile deplasmanda oynanan mücadelenin ilk yarısında attığı gole ile Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis takımını 1-0 öne geçirdi. Gomis attığı gol sonrasında kendisi ile klasikleşen aslan taklidini de yaptı.

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 29 golle gol krallığı yaşayan ve Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldıran Gomis yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'ne transfer olmuştu.

(FutbolArena)

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis al hilal

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!

Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!

Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!

Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

Robin Van Persie Hollanda'da ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi!

Robin Van Persie Hollanda'da ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi!

Futbol kulüpleri transfere 5.44 milyar dolar harcadı

Futbol kulüpleri transfere 5.44 milyar dolar harcadı

Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor!

Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.