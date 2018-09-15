Bafetimbi Gomis Al Hilal formasıyla ilk golünü attı!

Galatasaray forması ile attığı 29 golle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis gollerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.
Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, yeni takımıyla ilk golünü attı.
ASLAN TAKLİDİNİ YAPTI
Ajman ile deplasmanda oynanan mücadelenin ilk yarısında attığı gole ile Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis takımını 1-0 öne geçirdi. Gomis attığı gol sonrasında kendisi ile klasikleşen aslan taklidini de yaptı.
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 29 golle gol krallığı yaşayan ve Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldıran Gomis yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'ne transfer olmuştu.
(FutbolArena)
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