Bafetimbi Gomis, Al Hilal'in Al Duhail'i yendiği maçta bir gol kaydetti

Asya Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Al Hilal, sahasında Al Duhail'i konuk etti. Gruptaki ilk maçını kazanan Al Hilal, ikinci maçında da rakibine fırsat vermedi ve sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Al Hilal'in gollerini 25. dakikada Carlos Eduardo, 77. dakikada Ali Albulayhi ve 79. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Al Duhail'in tek sayısı, 75. dakikada Nakajima'dan geldi.

GOMIS'İN LYON GÜNLERİ

Al Hilal bu sonuçla grupta puanını 6'ya yükseltti ve üst tur için avantajlı konuma geçti. Al Duhail ise 3 puanda kaldı.

Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Gomis, gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam etti. Gomis, Al Hilal formsıyla 27 maçta 21 gol atıp, 6 da asist yaptı.





