Bafetimbi Gomis, Comolli görüşmesini açıkladı

Galatasaray ile Süper Lig'de gol krallığı ve şampiyon yaşayan, şu anda ise kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında sürdüren Bafetimbi Gomis, Türkiye'ye gelip beIN Sports'a röportaj verdi.
Fransız forvet, sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile buluşması ve ardından hakkında çıkan ''Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?'' söylentilerine açıklık getirdi.
''COMOLLI BUNU BİLİYOR''
Fenerbahçe'ye büyük saygısı olduğunu söyleyerek söze başlayan Gomis, ''Comolli ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce de konuşuyorduk. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da büyük saygı duyuyorum. Comolli ile sadece arkadaş olduğumuz için görüştük. Galatasaray'dan başka bir takımda oynamayacağımı biliyor. Birbirimizi tanıyan iki insandık ve Türkiye'de görüşmek istedik. Fenerbahçe'ye ve taraftarlarına büyük saygım var. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Onlara iyi bir sezon diliyorum ama Galatasaray'ın arkasında kalmalarını istiyorum.'' şeklinde konuştu.
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