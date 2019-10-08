Bafetimbi Gomis: Falcao Galatasaray'da biraz gergin başladı

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle son Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili tanıdık biri isimden dikkat çeken yorum geldi. Sarı kırmızılıların eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Kolombiyalı futbolcunun gergin bir başlangıç yaptığını ifade etti.

GOMIS'TEN MONTPELLIER AĞLARINA 3 GOL BİRDEN

"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu vurgulayan Gomis, "Türkiye'deki 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı" dedi.

"SERI VE NZONZI MUAZZAM OYUNCULAR"

Jean Mihael Seri ve Steven Nzonzi'nin Galatasaray performanslarını da değerlendiren Gomis, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Galatasaray gerçekten çok büyük bir takım. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.