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Bafetimbi Gomis: Falcao Galatasaray'da biraz gergin başladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'la 2 sezon önce gol krallığı yaşayan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. Falcao'nun Galatasaray kariyerine gergin başladığını belirten Gomis, kariyerini bitirdikten sonra İstanbul'da yaşamak istediğini belirtti.

Bafetimbi Gomis: Falcao Galatasaray'da biraz gergin başladı

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle son Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili tanıdık biri isimden dikkat çeken yorum geldi. Sarı kırmızılıların eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Kolombiyalı futbolcunun gergin bir başlangıç yaptığını ifade etti.

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"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu vurgulayan Gomis, "Türkiye'deki 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı" dedi.

"SERI VE NZONZI MUAZZAM OYUNCULAR"

Jean Mihael Seri ve Steven Nzonzi'nin Galatasaray performanslarını da değerlendiren Gomis, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Galatasaray gerçekten çok büyük bir takım. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

"FALCAO BİRAZ GERGİN BAŞLADI"

Fransız basınından RMC Sport'a özel bir röportaj veren Gomis, "Falcao, Galatasaray'da biraz gergin başladı. Onunla transfer öncesi konuşmuştuk. İlerleyen süreçte işler onun için iyi olacaktır" dedi.

"İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'da unutulmaz günler geçirdiğini belirten Gomis, "Galatasaray 30 milyon taraftara sahip. Orada yaşadıklarımı her oyuncunun bir gün yaşamasını isterim. İnanılmaz. İstanbul'u da çok seviyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra hayatımın bir bölümünü orada yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Bafetimbi Gomis radamel falcao

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