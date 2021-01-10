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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a mesaj gönderdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2021 17:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'da oynadığı dönem taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis, kendisini için beste yapan baba oğulun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına ''Teşekkür ederim kardeşim. Neredeyse 3 yıl oldu ayrıldığımdan bu yana ama halen sizlerin bana olan sevgisini ve saygısını görüyor olmak muhteşem bir his! Şu an, Hilal’e şampiyonluk sözüm var ve buna saygı duymak zorundayım sonrasında ise ne olacağını hep beraber göreceğiz.'' notunu düştü. İşte o paylaşım...

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, kendisini için yapılan özel besteyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına, ''Teşekkür ederim kardeşim.Neredeyse 3 yıl oldu ayrıldığımdan bu yana ama halen sizlerin bana olan sevgisini ve saygısını görüyor olmak muhteşem bir his! Şu an, Hilal’e şampiyonluk sözüm var ve buna saygı duymak zorundayım sonrasında ise ne olacağını hep beraber göreceğiz.'' notunu düşen Gomis'in gönderisi yoğun ilgi gördü.

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