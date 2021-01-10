Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, kendisini için yapılan özel besteyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına, ''Teşekkür ederim kardeşim.Neredeyse 3 yıl oldu ayrıldığımdan bu yana ama halen sizlerin bana olan sevgisini ve saygısını görüyor olmak muhteşem bir his! Şu an, Hilal’e şampiyonluk sözüm var ve buna saygı duymak zorundayım sonrasında ise ne olacağını hep beraber göreceğiz.'' notunu düşen Gomis'in gönderisi yoğun ilgi gördü.

Teşekkür ederim kardeşim.

Neredeyse 3 yıl oldu ayrıldığımdan bu yana ama halen sizlerin bana olan sevgisini ve saygısını görüyor olmak muhteşem bir his!

Şuan, Hilal’e şampiyonluk sözüm var ve buna saygı duymak zorundayım sonrasında ise ne olacağını hep beraber göreceğiz.

????❤️???????? pic.twitter.com/3FI7kXZzOv — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 10, 2021