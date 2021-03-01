Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve oynadığı süre zarfı boyunca sarı kırmızılıların adeta sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, ayrılık sürecini anlattı.Fransız golcü, konuşmasında Al Hilal'e gitmesinin sebebinin maddi olduğunu ifade etti. Gomis'in açıklamaları şu şekilde oldu;

G.SARAY'DAN AL HİLAL'E TRANSFERİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

"Galatasaray ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Bir yabancı olmama rağmen gol rekoru ve şampiyonlukla tamamlanan özel bir sezon geçirmiş, hedefime ulaşmıştım.Swensea'deki başarısız serüvenin ardından Fransa dışında ilk defa bir başarı elde etmiştim.Al Hilal'den transfer teklifi geldiğinde 33 yaşındaydım. Belli bir yaşta ekonomik sebepler çok daha önemli hale geliyor.Her zaman, başarılı bir kariyer için birkaç şeyin içinde olması gerektiğini söylemişimdir;1 - Futbol, çünkü o önceliktir. 2 - Aile. İyi uyum sağlamanız gerekir. 3 - Mali kazanç. Al Hilal, üçünü de bir arada yaşamama izin verdi.Avrupa'da sanılanın aksine çok büyük bir kulüp. Fransa'daki PSG gibiyiz, yenilmeyen bir takımız.Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının üzerinden yirmi yıl geçmişti ve o kupayı kazanmak benim adıma heyecan vericiydi. Bugün baktığımda bu tercihin çok doğru olduğunu görebiliyorum."