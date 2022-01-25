SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bafetimbi Gomis kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis hangi takımlarda oynadı?

Bafetimbi Gomis kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis hangi takımlarda oynadı?

25.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 2017/2018 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Gelişme sonrası başarılı futbolcunun hayatı, yaşı ve memleketi merak ediliyor. Peki Bafetimbi Gomis kimdir, aslen nereli? Gomis hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı...

Bafetimbi Gomis kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı olmuştu. Yıldız ismin sarı kırmızılı takıma transfer olacağı iddiası sonrası hayatı merak ediliyor. İşte Gomis'in hayatı ve kariyeri...

BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?

36 yıl yaşındaKİ Gomis, La Seyne-sur-Mer, Fransa doğumludur ve 6 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Galatasaray'a ilk kez 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı olmuştu. Söz konusu dönemde kazanılmış olan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, sonraları Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

Bafetimbi-Gomis-nereli

Gomis önceki sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 ayrı gol kaydetti.

Sarı kırmızılı ekip Galatasaray, Gomis'i 2017 senesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız isim kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giymiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Trabzonspor, genç forveti şehre getirdiTrabzonspor, genç forveti şehre getirdi
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Milli Takım tercihi herkesi şaşırttı!

Milli Takım tercihi herkesi şaşırttı!

Yeni adresi hemen belli oldu!

Yeni adresi hemen belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.