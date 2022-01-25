Bafetimbi Gomis kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı olmuştu. Yıldız ismin sarı kırmızılı takıma transfer olacağı iddiası sonrası hayatı merak ediliyor. İşte Gomis'in hayatı ve kariyeri...

BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?

36 yıl yaşındaKİ Gomis, La Seyne-sur-Mer, Fransa doğumludur ve 6 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Galatasaray'a ilk kez 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı olmuştu. Söz konusu dönemde kazanılmış olan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, sonraları Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

Gomis önceki sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 ayrı gol kaydetti.

Sarı kırmızılı ekip Galatasaray, Gomis'i 2017 senesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız isim kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giymiştir.

