Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

Futbol kariyerinde ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, hem Galatasaraylılara hem de Fenerbahçeliler başta olmak üzere tüm futbol camiasına önemli mesajlar verdi. Fransız yıldız Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e şunları söyledi: Şampiyonluk nasıl bir duygu? Her zaman dendiği gibi en güzel şeyler en son yaşanır. Geçmişte bana Türkiye’ye gelip kariyerimin en güzel anlarını burada yaşayacağımı söyleseler inanmazdım. Bu, beklentimin ötesinde bir durum oldu. Hem gol rekoru kırdım hem de şampiyonluğu elde ettim. Ailem ve ben çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Sen Marsilya ile özdeşleşmiş bir oyuncusun. Marsilya ile G.Saray’ı karşılaştırır mısın? Fransız takımları arasında G.Saray’a en çok benzeyen takım Marsilya. Orada oynamış olmam G.Saray’da başarılı olmamı sağladı aslında. Ancak itiraf etmeliyim ki, G.Saray’da yaşadıklarım çok özel anlar ve bunu tüm kariyerim boyunca hiçbir yerde yaşamadım. G.Saray’da yaşadıklarım bir hayal, bir peri masalı, eşsiz bir hikaye… Sene başında bana G.Saray ile nasıl bir hikaye yazmak istediğimi sorduğunuzda hiçbir şekilde cevap veremezdim. Ama aldığım sonuç yazılabilecek en güzel hikayenin sonucu idi. İstanbul’a geldiğimde insanların beni karşılaması, atamadığım 3 penaltıdan sonra bana yazdıkları mesajlar…

‘Üzülme, ağlama’ diye destek verdiler Daha önce oynadığım kulüplerde 3 penaltıyı kaçırsam insanlar beni eleştirirlerdi. G.Saray’da öyle olmadı. Türk taraftarlar destek mesajları gönderdi. Başta da Fatih Terim hocamız beni çok fazla destekledi. Üzülmememi telkin eden, ağlamamamı söyleyen mesajlar bir tek Türk halkının atacağı mesajlardı. Sadece G.Saray taraftarı değil bütün Türk halkı yanımda durdu. Bu çok etkileyici açıkçası. Bu karşılıklı sevgi ilişkisinin olabildiğince devam etmesini istiyorum. "G.SARAY’DA BAŞKA GÖREVLER ALABİLİRİM" Hatta belki burada devam edip Galatasaray’da başka görevlerde yer almak... Çünkü ben ve ailem Türkiye’de, İstanbul’da yaşamaktan son derece mutluyuz. Tabii bu daha sonra yöneticilerimiz ve hocamızla yapmak istediğim bir konuşma. Bu hikayenin olabildiğince uzun süre devam etmesini istiyorum. Fenerbahçeli Valbuena ve Kameni yakın arkadaşların. Şampiyonluk için tebrik mesajı attılar mı? Valbuena bu sabah mesaj gönderdi beni tebrik etmek için. Her ne kadar iki takım rakip olsa dahi, yaptığı hareketin çok büyük bir jest olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi ve mutlu oldum. Benim spor anlayışım da budur. Fenerbahçe de geriden gelip çok iyi bir şekilde sezon sonunu getirdi. Ligi ikinci olarak bitirdiler.Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum.

Türkiye Ligi artık çok medyatik hale geldi. Bu yüzden Türk takımlarının önemli, iyi yerlerde olması gerekli. Türkiye’nin imajına katkıda bulunmak için temsilcilerinin iyi yerde olması gerekiyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Bunu ben görüp yaşıyorum. Gelecekte daha kaliteli ve iyi futbolcuların gelmesi için Avrupa’da alınan skorlar çok önemli. "EURO 2024 TÜRKİYE’DE YAPILMALI" Sadece takımlar bazında değil, EURO 2024’ün ya da Dünya Kupası’nın burada düzenlenmesi isteniyorsa, takımların Avrupa sahnesinde kalitelerini ortaya koyması çok önemli. Bu yüzden F.Bahçe gibi güçlü bir takımın ikinci olmasının önemli olduğu görüşündeyim. Avrupa’da F.Bahçe’ye başarılar diliyorum. İç sahada 17’de 16 yapan Galatasaray deplasmanlarda neden beklenen başarıyı gösteremedi? Bunun nedeni daha çok oynadığımız oyun tarzından kaynaklanıyordu. Kendi evimizde oynadığımızda daha baskılı bir oyun ortaya koyuyorduk. Taraftarın desteği ile rakip defansı çözüp daha fazla alan bulabiliyorduk. Deplasmana gittiğimizde o kadar çok boş alan bulamıyorduk. Her ne kadar dış sahada 7 maç kaybettiysek de, ligin genelinde 24 galibiyetle en çok maç kazanan takım olduk.Bazen kazalar da olmuyor değil, olabilir. Ancak tüm senenin geneline baktığınız zaman en çok kazanan ve en çok gol atan takımız. Baştan sona lider giden bir takım olduk. Baştan sona hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık. Bugün dönüp arkaya baktığınız zaman, “Ligde hangi takım en iyiydi ve şampiyonluğu hak etti” diye sorsanız, eminim sadece Galatasaraylılar değil, diğer takım taraftarları da Galatasaray olduğunu söyleyecektir.



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