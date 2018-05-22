SPOR

Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, sezon sonu değerlendirmesinde büyük bir itirafta bulundu. Süper Lig'in kralı, Marsilya ile Galatasaray'ı özdeşleştirdi. Gomis Ayrıca, Aleyna Tilki'nin şarkısıyla tanışma hikayesini de anlattı.

Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

Futbol kariyerinde ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, hem Galatasaraylılara hem de Fenerbahçeliler başta olmak üzere tüm futbol camiasına önemli mesajlar verdi. Fransız yıldız Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e şunları söyledi:

Şampiyonluk nasıl bir duygu?

Her zaman dendiği gibi en güzel şeyler en son yaşanır. Geçmişte bana Türkiye’ye gelip kariyerimin en güzel anlarını burada yaşayacağımı söyleseler inanmazdım. Bu, beklentimin ötesinde bir durum oldu. Hem gol rekoru kırdım hem de şampiyonluğu elde ettim. Ailem ve ben çok hızlı bir şekilde adapte olduk.

Sen Marsilya ile özdeşleşmiş bir oyuncusun. Marsilya ile G.Saray’ı karşılaştırır mısın?

Fransız takımları arasında G.Saray’a en çok benzeyen takım Marsilya. Orada oynamış olmam G.Saray’da başarılı olmamı sağladı aslında. Ancak itiraf etmeliyim ki, G.Saray’da yaşadıklarım çok özel anlar ve bunu tüm kariyerim boyunca hiçbir yerde yaşamadım. G.Saray’da yaşadıklarım bir hayal, bir peri masalı, eşsiz bir hikaye… Sene başında bana G.Saray ile nasıl bir hikaye yazmak istediğimi sorduğunuzda hiçbir şekilde cevap veremezdim. Ama aldığım sonuç yazılabilecek en güzel hikayenin sonucu idi. İstanbul’a geldiğimde insanların beni karşılaması, atamadığım 3 penaltıdan sonra bana yazdıkları mesajlar…

‘Üzülme, ağlama’ diye destek verdiler

Daha önce oynadığım kulüplerde 3 penaltıyı kaçırsam insanlar beni eleştirirlerdi. G.Saray’da öyle olmadı. Türk taraftarlar destek mesajları gönderdi. Başta da Fatih Terim hocamız beni çok fazla destekledi. Üzülmememi telkin eden, ağlamamamı söyleyen mesajlar bir tek Türk halkının atacağı mesajlardı. Sadece G.Saray taraftarı değil bütün Türk halkı yanımda durdu. Bu çok etkileyici açıkçası. Bu karşılıklı sevgi ilişkisinin olabildiğince devam etmesini istiyorum.

"G.SARAY’DA BAŞKA GÖREVLER ALABİLİRİM"

Hatta belki burada devam edip Galatasaray’da başka görevlerde yer almak... Çünkü ben ve ailem Türkiye’de, İstanbul’da yaşamaktan son derece mutluyuz. Tabii bu daha sonra yöneticilerimiz ve hocamızla yapmak istediğim bir konuşma. Bu hikayenin olabildiğince uzun süre devam etmesini istiyorum.

Fenerbahçeli Valbuena ve Kameni yakın arkadaşların. Şampiyonluk için tebrik mesajı attılar mı?

Valbuena bu sabah mesaj gönderdi beni tebrik etmek için. Her ne kadar iki takım rakip olsa dahi, yaptığı hareketin çok büyük bir jest olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi ve mutlu oldum. Benim spor anlayışım da budur. Fenerbahçe de geriden gelip çok iyi bir şekilde sezon sonunu getirdi. Ligi ikinci olarak bitirdiler.Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum.

Türkiye Ligi artık çok medyatik hale geldi. Bu yüzden Türk takımlarının önemli, iyi yerlerde olması gerekli. Türkiye’nin imajına katkıda bulunmak için temsilcilerinin iyi yerde olması gerekiyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Bunu ben görüp yaşıyorum. Gelecekte daha kaliteli ve iyi futbolcuların gelmesi için Avrupa’da alınan skorlar çok önemli.

"EURO 2024 TÜRKİYE’DE YAPILMALI"

Sadece takımlar bazında değil, EURO 2024’ün ya da Dünya Kupası’nın burada düzenlenmesi isteniyorsa, takımların Avrupa sahnesinde kalitelerini ortaya koyması çok önemli. Bu yüzden F.Bahçe gibi güçlü bir takımın ikinci olmasının önemli olduğu görüşündeyim. Avrupa’da F.Bahçe’ye başarılar diliyorum.

İç sahada 17’de 16 yapan Galatasaray deplasmanlarda neden beklenen başarıyı gösteremedi?

Bunun nedeni daha çok oynadığımız oyun tarzından kaynaklanıyordu. Kendi evimizde oynadığımızda daha baskılı bir oyun ortaya koyuyorduk. Taraftarın desteği ile rakip defansı çözüp daha fazla alan bulabiliyorduk. Deplasmana gittiğimizde o kadar çok boş alan bulamıyorduk. Her ne kadar dış sahada 7 maç kaybettiysek de, ligin genelinde 24 galibiyetle en çok maç kazanan takım olduk.Bazen kazalar da olmuyor değil, olabilir. Ancak tüm senenin geneline baktığınız zaman en çok kazanan ve en çok gol atan takımız. Baştan sona lider giden bir takım olduk. Baştan sona hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık. Bugün dönüp arkaya baktığınız zaman, “Ligde hangi takım en iyiydi ve şampiyonluğu hak etti” diye sorsanız, eminim sadece Galatasaraylılar değil, diğer takım taraftarları da Galatasaray olduğunu söyleyecektir.

"O şarkıyı Sinan Gümüş sayesinde keşfettim"

Gomis, Aleyna Tilki’nin ‘O sen olsan bari’ adlı şarkısını Sinan Gümüş sayesinde keşfettiğini belirterek, “Sinan bir gün kampta bana Aleyna’nın bu şarkısını dinletti. Ben de doğum günümde bu şarkıyı dinleyip Türkiye’yi hatırlamak istemiştim. Dolayısıyla benim için çok önemli bir şarkı oldu” dedi. G.Saray’da herkesin kendisine çok iyi davrandığını ancak Sinan Gümüş’ün yerinin farklı olduğunu belirten Gomis, “Sinan benim iyiliğim için gerekli olan her şeyi yaptı. Çok iyi bir arkadaş. Buraya geldiğimde 18 numaralı formayı bana verdi” diye konuştu.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırımNagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım
Selçuk İnan'dan Fatih Terim, Arda Turan ve Galatasaray itiraflarıSelçuk İnan'dan Fatih Terim, Arda Turan ve Galatasaray itirafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis Aleyna Tilki

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Beşiktaş'a Fernando Torres transferi için tek şart

Beşiktaş'a Fernando Torres transferi için tek şart

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

Selçuk İnan'dan Fatih Terim, Arda Turan ve Galatasaray itirafları

Selçuk İnan'dan Fatih Terim, Arda Turan ve Galatasaray itirafları

Dursun Özbek: Takımı kuran ve Fatih hocayı getiren yönetimiz

Dursun Özbek: Takımı kuran ve Fatih hocayı getiren yönetimiz

Suat Kaya’nın saçları sosyal medyayı salladı!

Suat Kaya’nın saçları sosyal medyayı salladı!

Mustafa Cengiz: Biz gelmeseydik UEFA kesin men cezası verecekti

Mustafa Cengiz: Biz gelmeseydik UEFA kesin men cezası verecekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.