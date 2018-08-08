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Bafetimbi Gomis'ten U dönüşü

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetiminden istediği yıllık ücret artışı için olumsuz yanıt alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, takımda kalmaya karar verdi. Galatasaray'ın kapısı ise Gomis için gelecek tekliflere açık...

Bafetimbi Gomis'ten U dönüşü

Galatasaray'da transfer dönemi boyunca yönetimin başını ağrıtan Gomis geri adım attı ve Süper Kupa finali sonrasında doruğa çıkan kriz şimdilik etkisini yitirdi. Önce zam sonra da sözleşmesinin bir yıl uzatılmasını isteyen Gomis'e yönetim "Hayır'' demişti. Taleplerine olumlu yanıt alamayan 33 yaşındaki futbolcu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak kötü bir hazırlık dönemi geçirdi.

GALATASARAY SATMAK İSTİYOR
TFF Süper Kupa'da kaçırdığı penaltıyla Akhisar'ın kazanmasına neden olan Fransız forvet menajeri ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Yönetimin ise golcü futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık...

Gomis ve Galatasaray yönetiminin arasındaki soğuk rüzgârlar transferin son gününe kadar sürecek gibi görünüyor.

Gomis, dün Instagram'da yaptığı "Aslanlar ölmez, sadece bazen durup dinlenirler" paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi. (Sabah)

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Bafetimbi Gomis Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
gönderin gitsin. belhanda yı da gönderin.
baba işte tam da dinlendiğin anda tosbağalar kupayı alıp sevinerek yol aldılar
kim alır ki seni koca poponla..son sahibin gs..elimizde patladı iyi mi:)
paracı seni.. parayı seviyor adam cinconla işi yok...
SATIN ŞU GOMİSİ YA GERÇEKTEN KABAK TADI VERDİ VE BANA HİİÇ SAMİMİ GELMİYOR BU HERİF!!!!! JARDEL DE SÜPER GÖLCÜYDÜ AMA BEN JARDELİ DE GALATASARAYA YAKIŞTIRAMAMIŞTIM...GOMİS DE ÖYLE İŞTE, SAMİMİYETSİZ BULUYORUM..HAGİ GİBİ FATİH TERİM GİBİ GALATASARAY İLE ÖRTÜŞTÜREMİYORUM...KAN UYUMSUZLUĞU VAR SANKİ!!!!
Yanındayız ASLANIM. Bu yıl KRALLARIN KRALI OLACAKSIN...
bu adam para için ne hallere düştü kendinide rezil etti galatasarayıda bence faydalı olurmu olur ama yinede bu saatten sonra onurluca davranmalı galatasaray ve bu adamı göndermeli.
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