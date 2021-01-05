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Bafra Belediyesi’nden 113 bin kişiye yemek desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:59 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi, karantina ve sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 113 bin 58 kişiye yemek ve çorba desteği sağladı.

Bafra Belediyesi, karantina ve sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 113 bin 58 kişiye yemek ve çorba desteği sağladı. Vefa Destek Grubu kapsamında da 2 bin 836 kişiye hizmet verdi.
Bafra Belediyesi ayrıca ilçede 112 bin 65 adet ekmek, bin 400 litre kolonya, 5 bin 916 litre dezenfektan, 33 bin 250 adet eldiven, 3 bin 104 adet tulum ve 425 adet ise N95 tip maske dağıtımını gerçekleştirdi. Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmayan belediye, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ndeki çalışmaların yanında şehir içindeki mama kaplarını sürekli yeniledi.

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