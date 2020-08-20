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Bafra Belediyesi sokak hayvanlarını pandemide de unutmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi tarafından rutin olarak gerçekleştirilen sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı ile bakım faaliyetleri pandemi sürecinde artarak devam ediyor.Korona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını sıklaştıran ekipler mama ve su gibi ürünlerin bırakıldığı besleme noktalarını genişletti.

Bafra Belediyesi tarafından rutin olarak gerçekleştirilen sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı ile bakım faaliyetleri pandemi sürecinde artarak devam ediyor.
Korona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını sıklaştıran ekipler mama ve su gibi ürünlerin bırakıldığı besleme noktalarını genişletti. Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmamaları için yoğun çaba sarf ediliyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatıyla başlayan mama ve su dağıtımı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
Bafra Belediyesi bünyesinde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bu kapsamda faaliyetlerine devam ediyor. Merkezde korona virüsü ile ilgili dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor. Sokakta bakıma muhtaç olan hayvanlar buraya getirilerek ilk önce bir noktada karantinaya alınıyor. Daha sonra barınak görevlileri daha önce de bakımı yapılan hayvanları koğuşlara alarak orada besliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.
Vatandaşların evlerinde kalmayı tercih ettiği pandemi döneminde sokak hayvanlarını çaresiz bırakmamaya özen gösterdiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak elimizden geldiğince onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezimizde, koğuşlarımızın içi, etrafı, yerleşke içerisindeki her yerin ilaçlaması makine ve araçlarla beraber yapılıyor. Ekiplerimiz ayrıca daha önce yerleştirdiğimiz kaplara, mama ve su dağıtımı düzenli olarak gerçekleştiriliyor” dedi.

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