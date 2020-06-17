YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra HEM’den sanal sergi

Bafra HEM’den sanal sergi

SAMSUN HABERLERİ  | 17.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü pandemi süreci dolayısıyla sanal sergi oluşturdu.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonunda usta öğreticilerin ürünlerinin yer aldığı sergi bu yıl korona virüs (Covid-19) pandemi nedeniyle bu yıl iptal oldu.

Samsun Bafra Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü pandemi süreci dolayısıyla sanal sergi oluşturdu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonunda usta öğreticilerin ürünlerinin yer aldığı sergi bu yıl korona virüs (Covid-19) pandemi nedeniyle bu yıl iptal oldu. Serginin iptal olması nedeniyle sanal sergi oluşturuldu. Oluşturulan sanal sergide üretilen ürünler müzik eşliğinde sanal ortamda 7/24 linklerden yayına başladı.
Çalışmaları ve sanal sergi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, “Merkezimiz ilçemizde çeşitli alanlarda kurslar açıp üretim anlamında, istihdam anlamında pek çok kişiye faydalı bir kurumdur. Bu yıl 300 çeşitlilikte 824 kurs açtık. Bu kurslarımızda 11 bin kursiyerimiz bunlardan faydalandı. 6 bin lise ve ortaokul açık öğretim öğrencimiz var. Bafra’da birçok kişiye hitap eden bir kurumuz. Pandemi süreci içerisinde ilçemizdeki kız meslek lisesinin başlattığı maske dikimine biz hayata destek grubu olarak, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin bazılarını gönüllü olarak oraya yönlendirdik. İdareci arkadaşlarımız hayata destek gurubu kurdu. Bu guruptan her gün en azından 10 kişi gündüz çalışmak üzere çoğu arkadaşımızda evlerinde iş yaparak o sıkıntılı dönemini maske ihtiyacını karşılamada üstün özveriyle çalıştılar. Diğer kurumlarla, mesleki eğitimle, milli eğitimle birlikte çok güzel yürüttüler. Bafra’mızı ön plana çıkaracak Bafra bebeği, Bafra Zenbili gibi kurslarımız var. Ayrıca hediyelik eşya kurslarımızla Bafra’mızı daha ön plana tanıtmak adına çalışmalar yürüttük. Yanı ihtiyaç olan her alanda Ama her alanda önceliğimiz engelliler, kadınlar ve çocuklarımız oldu. Her eğitim öğretim sonunda usta öğreticilerimizin ürünlerinin yer aldığı sergimiz pandemi nedeniyle bu sene iptal oldu. Sanal sergi oluşturalım dedik. Bu sanal sergide ürettiğimiz ürünlerden örnekler alarak sergiledik. Yaşanan durumu anlatmak için müzikle bunu destekledik. O söylenen şarkıların işaret diliyle ifade etmeleri sonucu güzel bir kompozisyon ortaya çıktı. Sergimizin sanal olarak linklerimizi yayınladık. Bu linklerden sergimiz 7/24 izlenebilir. “ şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Samsun Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:41
Akşam
20:17
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Derecik Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobil takla attı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaybolan Eşini Arıyor

Kaybolan Eşini Arıyor

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.