Bafra Ovası'nda çeltik hasadına başlandı

Türkiye'de, Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından en çok çeltik üretiminin yapıldığı Samsun'daki Bafra Ovası'nda hasat başladı.

Yılda üç farklı tarım ürününün elde edilebildiği ovada, damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi yapılan İkiztepe Mahallesi'nde hasat şenliği düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, şenlikte yaptığı konuşmada, Samsun'un önemli tarım alanlarına sahip olduğuna işaret etti.

Samsun'un Türkiye'de önemli iki ovaya sahip olduğuna işaret eden Dağlı, "Çok bereketli ovalarımız var. Damla sulama yöntemi çeltik üzerinde son 2 yıldır denenmektedir. Başarılı sonuç vermiştir. Devrim niteliğinde bir yeniliktir. Çeltikte sulamada yüzde 75 tasarruf sağlamaktadır ve ikinci ürün dikimine kolaylık sağlaması, verimin yüksekliği çok önemli artıdır. 'Pirinç, yani çeltik suyun içinde olmazsa olmaz' diye bir algı vardı ama olabildiğini hep beraber gördük." dedi.

Bafra'da tarımın bilinçli yapıldığına dikkati çeken Dağlı, "Bafra'nın tarımsal girdisine baktığımızda 1,5 milyar lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Azımsanmayacak bir rakam ancak bunu tarıma yönelik sanayi ile iki veya üçe katlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.