Bafra Ovası'nda ihracata yönelik kışlık sebze "iyi tarım"la üretilecek

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da, "Kızılırmak Deltası'nda İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" kapsamında Bafra Ovası'nda kışlık sebze üretiminin kalitesi artırılacak.

Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'nda ihraç edilebilecek sebze üretiminin artırılması için harekete geçen Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kızılırmak Deltası'nda İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi"ni hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen proje, 2022 yılı boyunca uygulanacak.

Projeyle AB ülkelerinden gelen kışlık sebze talebini karşılamak amacıyla iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere gerekli altyapı hazırlanarak ihracatın önü açılmış olacak.

Kızılırmak Deltası'nda sebze üretilen alanlarda çevre dostu iyi tarım uygulamaları yapılarak, üreticilerin ürünlerini İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikalı olarak pazarlamaları için farkındalık oluşturulacak ve ürünlerin sertifikalı olarak pazarlanması sağlanacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarladan sofraya iyi tarım uygulamalarının artırılması ve sürdürülebilir olması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlam, Avrupa Birliğinin istediği şartlarda ürün üretirken, doğal çevrenin kirlenmediği bir modeli hedeflediklerini vurguladı.

- 440 dönüm alanda ihracata yönelik çevre dostu üretim yapılacak

Yaklaşık 650 bin lira bütçeli proje kapsamında 55 çiftçiye 1 milyon 100 bin sebze fidesi verileceğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Bafra Ovası'nda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gibi korumalı bir alanımız var. Deltada yapılan üretimde hiç kimsenin birbirine zarar vermemesi, ekolojik dengeyi bozmaması gerektiğiyle ilgi çalışmalarımız var. Bu yönde yazlık ve kışlık sebze üretiminde iyi tarım uygulamaları çerçevesinde ihracat ürünlerimizin artırılmasına yönelik Bakanlığımıza bir proje yaptık. Dağıtacağımız fidelerle 440 dönüm alanda tamamı ihracata yönelik hem çevre dostu üretim hem de alıcı ülkenin normlarına uygun bir üretim şekli yapacağız."

Türkiye'de Bafra'nın sebze üretiminde önemli yeri bulunduğunu, lahana üretiminde ülkede birinci olduğunu ifade eden Sağlam, "Turp üretiminde Türkiye'de ikinci, brokolide üçüncü, pırasa üretiminde dördüncü sıradayız. Kışlık yazlık üretime baktığımızda 140 bin dekar alanda Samsun'da 780 bin ton üretimimiz var. Sebze üretiminin yüzde 90'ı Bafra ilçemizde, yüzde 10 civarında üretimimiz Çarşamba Ovası ve Terme tarafında yapılmakta." diye konuştu.

Sağlam, bölgede hayata geçirilecek iyi tarım uygulamalarıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunmasının yanı sıra üretici ve tüketici dostu bir üretim şeklini ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

Proje kapsamında 440 dönüm alanda 55 çiftçinin üretimlerinin kontrolleri altında olacağını, çiftçilere eğitimler verilerek üretim safhalarının takip edileceğini anlatan Sağlam, sağlıklı üretimi öncelediklerinin altını çizdi.

Sağlam, projeyle hem çiftçilerin yüksek gelir sağlayacağını hem üretenin hem tüketenin sağlığının korunacağını, ürünlerin insan sağlığına zararlı olacak kalıntılardan uzak olacağını aktardı.

Birçok ülkenin iyi tarım uygulamaları dışında, "Globalgap" sertifikasyonunu da aradığını ifade eden Sağlam, projede yapılan çalışmaların bu sertifikasyon için altyapı oluşturacağını da sözlerine ekledi.

