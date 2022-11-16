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Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladı

16.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de tarımsal üretimde önemli merkezler arasında yer alan Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadına başlandı.

Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı lahana, kasım ayının gelmesiyle hasat edilip tüketiciyle buluşturuluyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda kırmızı lahana üretildiğini söyledi.

Bafra'nın tarım ovası olduğuna işaret eden Tosuner, "Kışlık sebze soğuk havayı sever. Hava sıcaklıklarının bu dönemde yüksek olması verimi düşürüyor. Kalitede anormallik yok ama verimde düşüklük var. Kırmızı lahananın dekar başına 5 tondan aşağı düşmemesi lazım." dedi.

Bafra Yeşilyazı Mahallesi'nde kış sebzesi komisyonculuğu yapan Adem Yanık da kırmızı lahananın Bafra Ovası'nda kaliteli şekilde yetiştirildiğini dile getirdi.

Yanık, "Kırmızı lahana yörede çok ekilen bir sebze. Kilogramını 3 liradan alıyoruz. Mahsulü Mersin, Van, Diyarbakır ve Elazığ gibi illere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

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kırmızı lahana Samsun Bafra

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