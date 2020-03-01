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Bağ evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan genç, hastanede yaşamını yitirdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bağ evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan genç, hastanede yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir bağ evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan bir genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köke Mahallesi'ndeki Karaçamiçi mevkisindeki bağ evine ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, İsa Osangü'yü (23) av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Osangü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osangü'nün arkadaşı İ.Ş. bağ evinde gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve av tüfeği üzerinde inceleme yaptı.

İ.Ş, Osangü ile geldikleri bağ evinden, bakkala gitmek üzere ayrıldığını, döndüğünde arkadaşını kanlar içinde bulduğunu ve sağlık ekiplerine haber verdiğini ileri sürdü.

Olayın aydınlatılması konusunda jandarmanın çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

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Acıpayam Bağ Evi Denizli İsa Osangü Tüfek

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