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Bağ evindeki "eğlenceye" koronavirüs tedbirlerini ihlalden 44 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.12.2020 20:46 | Son Güncelleme

Bağ evindeki "eğlenceye" koronavirüs tedbirlerini ihlalden 44 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta bağ evinde müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin lira ceza kesildi.

Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı. Gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kayıtları inceleyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiğini belirleyen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eğlenceye katılanların kimliklerini tespit etti.

Jandarma, bağ evinde bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 44 bin lira ceza kesti.

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