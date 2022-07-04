YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz'a özel reels video yarışması düzenliyor

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz'a özel reels video yarışması düzenliyor

04.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz'a özel reels video yarışması düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak ve gençlere anlatmak için Instagram'da gerçekleşecek olan kısa video (reels) yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, çektikleri reels videolarla 15 Temmuz'u en iyi şekilde anlatmaya çalışacak.

Yarışmayla 15 Temmuz 2016'da yaşananların hatırlatılması, genç nesilleri bu destansı mücadele hakkında araştırma yapmaya ve içerik üretmeye teşvik etmek amaçlanıyor.

Yarışmanın jürisinde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, gazeteci yazar İsa Tatlıcan, Yenişafak Gazetesi yazarları Ayşe Böhürler ile Ersin Çelik'in yanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar yer alıyor.

Adayların, reels yarışması için çekilecek videoları, Instagram'da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "#15temmuzreels" etiketiyle @bagcilar_bld ve @abdullahozdemirbb hesaplarını etiketleyerek paylaşması gerekecek.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan videoların sahiplerinden birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ve mansiyon ödülü olarak da 3 katılımcıya üçer bin lira verilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "15temmuz.bagcilar.bel.tr" internet adresinden ulaşılabilir. 13 Temmuz'a kadar başvurulabilecek yarışmanın sonuçları 15 Temmuz'da açıklanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandıKağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğulduSamsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildiKırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.