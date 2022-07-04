Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz'a özel reels video yarışması düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak ve gençlere anlatmak için Instagram'da gerçekleşecek olan kısa video (reels) yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, çektikleri reels videolarla 15 Temmuz'u en iyi şekilde anlatmaya çalışacak.

Yarışmayla 15 Temmuz 2016'da yaşananların hatırlatılması, genç nesilleri bu destansı mücadele hakkında araştırma yapmaya ve içerik üretmeye teşvik etmek amaçlanıyor.

Yarışmanın jürisinde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, gazeteci yazar İsa Tatlıcan, Yenişafak Gazetesi yazarları Ayşe Böhürler ile Ersin Çelik'in yanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar yer alıyor.

Adayların, reels yarışması için çekilecek videoları, Instagram'da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "#15temmuzreels" etiketiyle @bagcilar_bld ve @abdullahozdemirbb hesaplarını etiketleyerek paylaşması gerekecek.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan videoların sahiplerinden birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ve mansiyon ödülü olarak da 3 katılımcıya üçer bin lira verilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "15temmuz.bagcilar.bel.tr" internet adresinden ulaşılabilir. 13 Temmuz'a kadar başvurulabilecek yarışmanın sonuçları 15 Temmuz'da açıklanacak.

