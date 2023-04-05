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Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'ndan 83 bin 335 aile faydalandı

05.04.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, kuruluşundan itibaren 83 bin 335 aileye kıyafet ve ayakkabı dağıtan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'ndan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeden gelenler de yararlanabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik kapsamında 2007 yılında açılan Güneşli Mahallesi'ndeki çarşı, geçirdiği tadilattan sonra yeni yüzüyle toplumsal dayanışma sağlamaya devam ediyor.

Tamamı yeni ürünlerin yer aldığı çarşıdan yararlanmak isteyenler, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunuyor.

Müdürlük tarafından sosyoekonomik durumları araştırılıp uygunluğu tespit edilen aileler, bu hizmetten faydalanıyor. Belirlenen aileler, hesabına alışveriş puanları yüklendikten sonra kısa mesaj ile de bilgilendiriliyor.

İlçe sakinleri, kendilerine mesaj ile gönderilen şifreyle butik bir mağaza olarak tasarlanan Hayır Çarşısı'nda bulunan geniş yelpazedeki giyim ürünlerini hiçbir ücret ödemeden alıyor.

Günde ortalama 70-100, bayram gibi özel günlerde ise 300-400 kişinin geldiği çarşıda verilen hizmetten son bir aydır Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a gelen afetzedeler de yararlanıyor.

Yoğun ilgi gören çarşıdan 2023'ün ilk 3 ayında 3 bin 937 aile yararlanırken her yaştan kişiye 52 bin 586 giysi dağıtıldı. Hayır Çarşısı'nın kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda ise 83 bin 335 aileye ulaşıldı.

Bu süreçte başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine ayakkabıdan gömleğe kadar toplam 626 bin 745 giyim ürünü dağıtıldı.

"ARTIK MODERN BİR BİNAYA KAVUŞTUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hayır Çarşısı'nın önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Özdemir, göreve geldikten sonra ilk yaptığı işlerden birinin çarşı binasını yenilemek olduğunu kaydederek, "Artık modern bir binaya kavuştuk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız mağazada alışveriş yapar gibi rahat bir şekilde ürünlerini seçebiliyorlar. Hayırsever iş insanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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