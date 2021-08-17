Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nden İstanbul Havalimanı'na personel istihdamı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İstanbul Havalimanı'nın kargo hizmetleri bölümünde 40 kişiye istihdam sağlanmasına aracılık etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana 1500'ü aşkın kişinin iş sahibi olmasını sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, sağladığı mevcut istihdam rakamlarıyla ekonomiye katkı sunuyor.

Bu yönde yapılan organizasyonların sonuncusunu Çelebi Holding'in isteği üzerine gerçekleştiren Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran 3 bin kişiye davette bulundu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen programa, 80 kişi katıldı. Toplantıda şirket yöneticileri, form dolduran kişilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Mülakatı tamamlayan yetkililer, yapacakları incelemenin ardından kriterlere uyan 40 kişiyi uçak kargo sevkiyat personeli olarak işe alacaklarını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, işveren ile iş arayanı bir araya getirdiklerini, dolaylı olarak sağladıkları istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı yarattıklarını, makro düzeyde on binlerce ailenin geçimine katkı sunduklarını belirtti.

Çağırıcı, ilçedeki her yaştan ve kesimden vatandaşa yönelik istihdam hizmeti vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

