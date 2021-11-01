Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı lige galibiyetle başladı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi takımını 56-40 yendi.

Deplasmanda kazanılan galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Lige puanla başlayan sporcularımızı sergiledikleri performanstan dolayı kutluyorum. Galibiyet serisinin devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Çağırıcı'ya teşekkür eden antrenör Emrah Elban de Balıkesir'in güçlü bir rakip olmasına rağmen sezona iyi hazırlandıkları için galip geldiklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ikinci haftasında 6 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Fuzulev 1453 Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

