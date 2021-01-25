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Bağcılar Belediyesi yeni binası hizmete girdi

25.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası dualar eşliğinde hizmete girdi.

Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası dualar eşliğinde hizmete girdi. Bütün birimlerin tek çatı altında toplandığı son teknolojiyle donatılmış bina sayesinde vatandaşlar kaliteli hizmete kolay ve hızlı şekilde erişecek.
Bağcılar Belediye’sinin 2017 yılında temeli atılan modern yeni hizmet binasının inşaatı tamamlandı. Güneşli Mahallesi’ndeki eski hizmet binasının yanındaki 23 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bina tamamlanarak hizmete girdi. Yeni görev yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan belediye personeli, yeni binadaki mesailerinin ilk gününde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı alkışlarla karşıladı.

Bağcılarlılar çok şanslı
Programa katılan Bağcılar’ın kurucu belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık, “Bağcılar bir okuldur. Bu okulun bütün idarecilerine ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi. Vatandaşın hizmet alacağı yerlerin onlara yakışır olması gerektiğini söyleyen İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise “Çok güzel bir bina olmuş. Bu noktada Bağcılarlı vatandaşlarımızın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İnşallah güzel hizmetlere imza atarız
Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise geçen 29 yıllık süreçte Bağcılar’ın nereden nereye geldiğine değinerek şunları söyledi:
“Hep birlikte birçok anılar yaşadık ve Bağcılarımızda birçok güzel hizmetlere hep birlikte imza attık.1992’den bugüne kadar başta Feyzullah Kıyıklık abim olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bugüne kadar önce halka hizmet dedik ve halkın huzuru için çalışarak ilçemize değer katan eserler yaptık. İstesek belediye binasını yapabilirdik ama Bağcılarlı hemşehrilerimizin huzuru ve rahatına öncelik verdik. Şimdi Bağcılar’a bir belediye binası yakışır dedik. Yeni binamıza Bismillah diyerek dualarla başlayalım istedik. İnşallah burada da güzel hizmetlere imza atarız ve güzel kararlar alırız. Rabbim bundan sonraki süreçte de güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Celal Büyük dua etti. Programın sonunda yeni hizmet binası gezildi. Davetliler, içi geniş ve ferah olan binayı çok beğendiklerini dile getirdi.

Tüm birimler aynı çatı altında
Toplamda 37 bin 965 metrelik kullanım alanına sahip bina 2 bodrum kat, zemin kat ve artı 5 kattan oluşuyor. Yeni Hizmet Binasında farklı binalarda hizmet veren tüm birim müdürlükleri aynı çatı altında toplandı. Engellilerin hizmete erişimi noktasında da her türlü düzenleme ve planlama yapıldı. 413 kişilik konferans salonu, sergi alanı, spor salonu, kreş ve ibadethane yer alıyor. Binada toplam 14 asansör ile meclis salonu ve siyasi parti grup odaları da bulunuyor. Binanın en üst katında ise yemekhane ve teras mevcut.

Bina son teknolojiyle donatıldı
Son teknolojiyle donatılmış olan bina, güneş panelleriyle, elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. Binanın en dikkat çeken ve örnek olacak özelliği ise yeşile ayrılan alanın büyüklüğü. Binanın çevresinde 19 bin metrekarelik yeşil alan var. Yeşil yerleşke içinde vatandaşların egzersiz yapma imkanı bulacağı yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Yerleşkede toplam 419 araçlık kapalı otopark bulunuyor.
Yeni binada hizmetin başladığı ilk gün düzenlenen programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

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