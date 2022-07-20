Bağcılar Belediyesince 11. Kayısı Festivali düzenledi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'daki Nostalji Bahçeleri'nde bulunan Kayısı Bahçesi'nde "11. Kayısı Festivali" düzenledi.

Bağcılar Belediyesince Nostalji Bahçeleri içerisinde yer alan Kayısı Bahçesi'nde, Malatya Konağı'nın bahçesinde düzenlenen festivale, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, Malatya Konfederasyonu Başkanvekili Hasan Karakuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Özdemir, Bağcılar'da kızılcık, üzüm, kayısı, kestane, elma, ceviz gibi 11 bahçenin yer aldığını belirterek, "Her nostalji bahçemiz bir memleketi temsil etmektedir. Bugün de Malatya'mızı temsilen kayısı festivalinde bir aradayız. Malatya Konağı'mızın önündeyiz. Vatandaşlarımızla komşularımızla çocuklarımızla güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Festival kapsamında "en hızı kayısı yeme", "en çok kayısı yeme" ve "kaşıkta kayısı taşıma" yarışmaları yapıldı.

