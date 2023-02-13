YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Bağcılar Belediyesi’nden deprem bölgesinde günde 12 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek

Bağcılar Belediyesi’nden deprem bölgesinde günde 12 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek

13.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ilk gününden itibaren teknik ve kurtarma ekipleriyle sahada olan Bağcılar Belediyesi bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye tarafından Adıyaman’da kurulan Yemek Dağıtım Merkezi’nde 12 bin kişiye günde 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar Belediyesi’nin başlattığı yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. AFAD Koordinasyonunda hareket eden ekipler, 10 ilde arama kurtarmadan erzak dağıtımına kadar her yerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Hizmetler çerçevesinde Adıyaman’da da depremden zarar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bu amaçla Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in talimatıyla Adıyaman’da Yemek Dağıtım Merkezi kuruldu.

GÜN BOYUNCA İÇECEK YARDIMI DA YAPILIYOR

Boş bir alanda kurulan çelik konstrüksiyonlu dev çadırda her gün yemek pişiriliyor. Sıcak yemekler depremzede aileler başta olmak üzere polis, asker, arama-kurtarma görevlisi ve kamu çalışanlarına ikram ediliyor. 3 öğün dağıtılan yemekten günde 12 bin kişi yararlanıyor. Öte yandan gün boyunca gıda ve içecek yardımı da yapılıyor. Kendilerine sunulan hizmetten memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, yardımlarından dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa’dan gelen sahra hastanesi, günde 100 hastaya hizmet verecekFransa’dan gelen sahra hastanesi, günde 100 hastaya hizmet verecek
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Salı

Arzu Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Golbasi
Taş Eczanesi
Besni
İnan Eczanesi
Kahta
Peker Eczanesi
Sincik
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.