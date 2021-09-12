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Bağcılar Belediyesinin "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" onaylandı

12.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Belediyesinin "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" onaylandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin kentsel dönüşüm uygulamalarındaki sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve bütüncül şekilde yönetilmesi amacıyla hazırladığı "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın, 2023 vizyonu kapsamında kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve bütüncül şekilde yönetilmesi için belirlediği yeni yaklaşıma göre, kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması amacıyla "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçenin yerel belediyesince bu sürecin aksatılmadan yürütülmesi, belgenin hazırlanması ve afet riski yüksek alanların tespitinin tamamlanarak iletilmesi isteniyor.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi de kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar kapsamında yetki sınırları içerisinde "İstanbul İli Bağcılar İlçesi Bütününde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"ni hazırladı.

Hazırlanan raporda, ilçedeki 22 mahallenin her birinde bir ya da birkaç alanla ilgili çalışma yer aldı. Çalışma sonunda tamamlanan belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17 Haziran 2021 tarih ve 2753247 sayılı yazıyla onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, riskli alan olarak belirlenecek bölgelerin strateji belgesinde ifade edilen hudutlarla sınırlandırıldığını, bu alanların iş ve işlemleri açısından hangi sıraya göre yapılacağı konusundaki bilginin belgede yer aldığını aktardı.

Belgenin Bakanlık ile aralarındaki koordinasyonu kolaylaştıracağını ve iş yükünü hafifleteceğini belirten Çağırıcı, "5 Ekim 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında, yasanın çıkmasıyla 10 bölgeyi riskli alan ilan ettik. Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı, sosyal donatıları, yeşil alanı ve otoparkları ile yaşanılır konutlar inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, ilçede 3 bin 277 riskli yapıdan 3 bin 72'sinin yıkımını gerçekleştirdiklerini, şu ana kadar 16 bin 259 bağımsız birimin dönüştürülmesini de tamamladıklarını kaydetti.

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