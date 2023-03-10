Bağcılar ile depremden etkilenen Battalgazi "kardeş şehir" oldu

Bağcılar Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren yaralarını sarmak için destek verdiği Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ile "kardeş şehir" oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Sibel Betül Birer başkanlığında gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Bağcılar Belediyesinin Battalgazi Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolünün de oylaması yapıldı. Bütün partilerin katıldığı oylamada iki belediyenin kardeşliği oy birliğiyle onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, depremin ardından başlayan birlikteliğin "kardeş belediye" kararıyla taçlandığını belirterek, "Depremin ardından yardım eli uzattığımız Battalgazi Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu. Bunu daha da ileriye taşıyarak kardeş olduk. Bütün imkanlarımızla onların yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. Aldığımız bu karar hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de depremin yaralarını hep birlikte sardıklarını, bu süreçte Bağcılar ile Battalgazi arasında muazzam bir gönül köprüsü kurduklarını vurgulayarak, "Battalgazi'de artık Bağcılar denilince 'Kahraman Bağcılar' diyoruz. Meclis kararıyla resmi olarak da kardeş belediye olduk. Gönüldeki kardeşliğimiz artık resmi olarak da tescillendi." değerlendirmesini yaptı.

BATTALGAZİ'DE "BAĞCILAR MAHALLESİ" KONTEYNER KENTİ

Bağcılar Belediyesi, depremin etkilediği yerlerden Battalgazi ilçesinde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedeler için 50 dönümlük alanda 500 konteynerden oluşan "Bağcılar Mahallesi" adıyla konteyner kent kuruyor. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacak.

Öte yandan, Battalgazi'deki depremden zarar gören taş ocağı, Bağcılar Belediyesi teknik ekiplerinin çalışması sonucu yeniden üretime başladı. Bunun yanı sıra her ilçe sakininin, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımlar yapılıyor.

