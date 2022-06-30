YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

30.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Demirkapı Mahallesi'nde Ş.E.A'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından olayla ilgili 3 şüpheliden birinin küçük yaştaki Y.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 28 Haziran'da Fatih Mahallesi'nde yakalanan Y.A'nın olayda kullandığı tabanca ise Göztepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömülü bulundu.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılan Y.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden olduEsenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Bisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyorBisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyor
Niğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktıNiğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bağcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Temmuz Eczanesi
Avcilar
Seher Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.