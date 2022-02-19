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Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

19.02.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle hırsızlık yapmak için girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi'yi (69) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Şubat'ta Olabi'nin evinde kelepçelendikten sonra bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve teknik çalışma yapan polis ekipleri, olayı hırsızlık için sahte polis kimliğiyle eve giren Murat T, Ferhat T. ve Abdullah A'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılar İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin, hırsızlık için sahte polis kimliğiyle eve girdiklerini, Ahmad Rafik Olabi'yi direndiği için kelepçeleyerek bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar para alıp kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra iki şüphelinin ellerinde bir torbayla caddede yürüyerek uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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