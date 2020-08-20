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Bağcılar’da eğitim sezonu öncesi okullar boyanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boyama çalışması başlattı.

Bağcılar Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boyama çalışması başlattı. Bu kapsamda bazı okulların hizmet binası bazılarının ise bahçedeki oyun grupları rengarenk boyanıyor.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle kapanan okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla 21 Eylül’de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 160 bin öğrencinin eğitim göreceği Bağcılar’da da yeni sezon öncesi hazırlıklar başladı.

Geleneksel oyun grupları oluşturuldu
Bu amaçla da Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için ilk ve orta dereceli okullarda boyama çalışmaları başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okul boyama çalışmalarına Nene Hatun İlkokulu ile başladı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, okullar boyanarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor. Bazı okulların binası boyanırken bazı okulların bahçesinde yeni oyun alanları çiziliyor. Oyun gruplarının içinde “yağ satarım bal satarım”, “sek sek”, “mendil kapmaca”, “yakan top” ve “üç taş” gibi geleneksel oyunlar da bulunuyor. Yaz-kış çocukların faydalandığı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan “soğuk yol çizgi boyası” kullanıyor.

Eksiklikler gideriliyor
Her sene olduğu gibi bu sene de eğitim yuvalarına desteği sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması bizim için çok önemli. Bir yandan okullarımızdaki eksiklikleri gideriyor bir yandan da boyayarak hijyenik hale getiriyoruz” dedi. Ekipler, özverili çalışmayla 21 Eylül’e kadar bütün okullardaki boyama işlemini tamamlayacak.

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