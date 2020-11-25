Bağcılar'da fırınlarda gramaj ve etiket denetimi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünce ilçedeki fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Daha önce de ilçede bu kapsamda denetime çıkan ekipler, 200 gram ekmeği 1,5 liradan fazla fiyata satan ve ürünlerde etiket bulunmayan fırınlara cezai işlem uygulamıştı.

Bugün de Bağcılar Kaymakamlık binası önünde buluşan ekipler, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe öncülüğünde denetime çıktı.

​​​​​​​Kaymakam Mustafa Eldivan, daha önce gramaj ve etiket konusunda eksikleri olan fırın işletmelerine yönelik tutanak tutulduğunu hatırlattı.

Gramaj ile fiyat konusunda uyarılan ve tutanak tutulan fırın işletmelerine yönelik tekrar denetim yaptıklarını belirten Eldivan, “Dün itibariyle ekmek fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bazı fırın işletmecilerinin savunmalarını almıştık. Bugün de fiyatların gerçekten düzeltilip düzeltilmediğini görmek için sahaya indik. Maalesef kısmen de olsa aynı şeyler devam ediyor. Vatandaşımız resmi tarife olan ekmeği 200 gramı 1,5 liraya yemesi lazım. Fırıncılardan şunu istiyoruz; helal paraya haram katmasınlar. Ekmek bizim için kutsal.” diye konuştu.

Kurallara uyan işletmecilerine teşekkür eden Eldivan, Bağcılar'daki gramaj ve etiket denetimlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kurallara aykırı davranan işletmelere cezai işlem uygulandı.

