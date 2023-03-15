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Bağcılar’da kentsel dönüşüm talebi, depremden sonra 4 kat arttı

15.03.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bağcılar’da vatandaşlar, kentsel dönüşüme yöneldi.

Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı 4 kat arttı. Depremden önce günlük 15 olan başvuru sayısı 60’a çıktı. Bağcılar Belediyesi’ne giden ilçe sakinlerinden kimi çalışmalar hakkında bilgi alıyor kimi de başvuru yapıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından kentsel dönüşüm konusunda hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde yoğunluk yaşanıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinleri, riskli yapı tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuru yapmaya başladı. Deprem öncesine göre müracaatta bulunanların sayısı 4 kat arttı.

GÜNLÜK BAŞVURU SAYISI 15’TEN 60’A ÇIKTI

Bağcılar’da kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Komşularımız mülklerini dönüşüme sokmak için bizlerle irtibata geçiyorlar. Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60’a çıktı. Göreve geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızla bu konuya çok önem gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bin 223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar’ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu maksatla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor” dedi.

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