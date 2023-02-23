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Bağcılar’da kumar oynanan bir eve operasyon düzenlendi

23.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da bulunan bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken kumar oynayan 6 kişiye toplamda 24 bin 330 lira para cezası kesildi.

Olay, 18 Şubat günü Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde kumar oynandığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 6 şahsın bir masa etrafında kumar oynadığı tespit edildi. İkamet adresinin sahibi H.K. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 489 adet poker pulu ve 46 adet kutu şeklinde iskambil kağıtları ele geçirildi. Konu ile ilgili 6 şahsa, kişi başı 4 bin 55 lira olmak üzere toplamda 24 bin 330 lira cezai işlem uygulandı. İkamet sahibi H.A. hakkında ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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