Bağcılar’da otelde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi’nde 12 katlı otelin bodrum katındaki depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay sırasında binanın yangın söndürme sisteminin devreye girdiği öğrenildi. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

