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Bağcılar’da sokak ortasında bıçaklı ve silahlı saldırı kamerada

İHA İHA
29.04.2024 10:22
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Bağcılar’da aralarında husumet bulunan şahıslar sokak ortasında bir kişiyi bıçak ve silahla yaralayıp kaçtı.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanırken, kovalamaca ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 21.04.2024 tarihinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın silah ve bıçak ile yaralandığının görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı M.Ç. isimli şahsı hastaneye kaldırdı. M.Ç’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda, M.Ç. isimli yaralı şahsın olay öncesinde Ü.Y. isimli kadın şahısla buluştuğu, daha sonra M.Ç.’nin 3 şüpheli şahıs tarafından kovalandığı belirlendi. Şüpheli şahısların olayı gerçekleştirdikten sonra bir araç ile kaçtığı görüldü. Şahısların kullandıkları aracın R.Y. isimli şahıs tarafından Eyüpsultan ilçesinden kiralandığı belirlenirken, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların E.K.(30) , E.K.(22) ve R.Y. isimli şahıslar oldukları tespit edildi.

ŞAHISLARIN HUSUMETLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüpheli şahıslar ile M.Ç.’nin yaklaşık bir sene önce Alibeyköy’deki bir düğün sırasında alkollü olmalarından dolayı aralarında kavga çıktığı, olayda R.Y. isimli şahsın bıçaklandığı bundan dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların Ü.Y. isimli kadın şahısla tanışık oldukları, Ü.Y.’nin M.Ç. ile buluşmasını şüpheli şahıslara bildirmesi üzerine şahısların olay yerine gelerek şahsı yaraladıkları öğrenilirken Ü.Y. isimli kadın şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın şüpheli şahısları Gaziosmanpaşa bulunan bir ikamette sakladığı belirlenmesi üzerine adrese polis ekipleri tarafından 27.04.2024 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda R.Y., E.K.(30) , E.K.(22) ve şahısları saklayan Y.A. isimli şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Y.A.’ adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.K., R.Y., Ü.Y. ve E.K. isimli şahıslar ise “Kasten Öldürme”suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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