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  4. Bağcılar'daki kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Bağcılar'daki kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA AA
13.12.2024 09:05
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Bağcılar'da, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kahvehanenin önüne kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldi. Ardından motosikletten inen şüphelilerden biri, kahvehaneyi girerek, bu sırada oyun oynayan Veysi A'ya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Veysi A. ağır yaralanırken, saldırgan geldiği motosikletliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Veysi A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar kahvehane

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