Bağcılarlı demir bileklerden büyük başarı: 14 madalya kazandılar

2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları, 6-11 Nisan 2026 tarihleri arasında Yalova’da düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona; 15 yaş altı 270, 18 yaş altı 670, 23 yaş altı 340, büyükler 300, bedensel engelliler 80 ve masterlar 90 sporcu olmak üzere toplam 1750 sporcu katıldı.

BİRİNCİ OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Dev organizasyonda sporcular, kendi kategorilerinde birinci olmak için mücadele etti. Zorlu geçen müsabakalarda demir bilekler, madalya kazanmanın yanında milli takıma girmek için de ter döktü. Bu önemli şampiyonada Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, 5 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

3 SPORCU MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Türkiye’nin en iyi sporcularının yer aldığı organizasyonda dereceye giren Bağcılarlı 3 sporcu, 20 Mayıs’ta Macaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

YASİN YILDIZ: "İLÇEMİZİN GURURU OLAN SPORCULARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Büyük başarıya imza atan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizin gururu olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli takım kadrosuna seçilen demir bileklere de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki burada olduğu gibi orada da güçlerini gösterecek ve madalyalarla ülkemize dönecekler" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır