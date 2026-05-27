FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026’ya 100 gün kaldı

Eylül ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026’ya 100 gün kala Berlin Ostbahnhof’a yerleştirilen Tissot geri sayım saati ve organizasyona özel hazırlanan tarihi resmi saat tanıtıldı.

Turnuvanın başlangıcına 100 gün kalması vesilesiyle FIBA, FIBA Global Partneri Tissot, Alman Basketbol Federasyonu (DBB) ve Berlin Senatosu temsilcileri tren istasyonundaki kurulumun açılışında bir araya geldi.

Geri sayım saati dünyanın dört bir yanından 16 ülkenin dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği organizasyona kadar her gün 100 binden fazla yolcu tarafından görülebilecek. Ayrıca FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 için hazırlanan Tissot Seastar özel serisi de etkinlikte tanıtıldı. Tissot, böylece tarihinde ilk kez bir kadınlar basketbolu dünya organizasyonu için özel saat üretti.

FIBA Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, FIBA Oyuncular Komisyonu Başkan Yardımcısı, iki kez FIBA Kadınlar EuroBasket şampiyonu ve olimpiyat madalyalı Sonja Vasic, "100 gün eşiği her organizasyon için her zaman özeldir. Bu yıl heyecan daha da büyük çünkü 2026’da genişletilmiş 16 takımlı bir format göreceğiz. Bu da kadın basketbolunun popülaritesinin ne kadar arttığını gösteriyor. FIBA, uzun yıllardır güvenilir global partneri olan Tissot’a bu geri sayım saati ve Dünya Kupası için hazırlanan ilk özel seri saat nedeniyle teşekkür ediyor. Bu iş birliği, en büyük kadın organizasyonumuz olan FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nı daha geniş bir kitleye ulaştıracak" dedi.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. C Grubu’nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek Türkiye’nin grup aşaması maç programı TSİ ile şu şekilde:

4 Eylül 2026
18.30 Belçika - Türkiye

6 Eylül 2026
12.30 Türkiye - Avustralya

7 Eylül 2026
12.30 Porto Riko - Türkiye
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

