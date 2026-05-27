Fenerbahçe'de Kim Min-Jae çılgınlığı! İstediği yıllık maaş sızdı

Fenerbahçe, savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı ve eski gözbebeği Kim Min-Jae’yi yeniden Türkiye’ye getirmek adına operasyon başlattı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski duvarı, Bayern Münih'in dünyaca ünlü stoperi Kim Min-Jae'nin Kadıköy'e geri dönmesi için resmi adımlar atıldı.

ZİRVEDEKİ MAAŞ TALEBİ: TAM 12 MİLYON EURO + BONUS!

Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticileri ile Güney Koreli savunmacının menajeri arasında gerçekleştirilen ilk resmi toplantıda masaya gelen rakamlar netleşti.

Şu anda Alman devi Bayern Münih'ten net 9 milyon Euro yıllık ücret kazanan Kim Min-Jae, sarı-lacivertli kulübe geri dönmek için çıtayı oldukça yukarı koydu. Yıldız futbolcunun temsilcileri, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş ve buna ek olarak başarı bonusları talep etti. Yönetimin bu devasa maaş talebi karşısında sponsor destekli bir formül üzerinde durduğu öğrenildi.

BAŞKANLAR MASADA: BONSERVİS PAZARLIĞI 25 MİLYON EURO!

Transferin sadece oyuncu cephesi değil, kulüpler arası boyutu da tam bir devler savaşına sahne oluyor. Fenerbahçe Başkanı ile Bayern Münih yönetimi arasında doğrudan yürütülen kulüpler arası görüşmelerde masadaki bonservis bedeli belirlendi.

Alman ekibinin kapıyı yüksekten açtığı, iki kulüp başkanı arasında dönen pazarlıklarda telaffuz edilen rakamın 25 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin bu rakamı uzun vadeli taksitlerle ve başarıya bağlı maddelerle makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Kadıköy'de oynadığı tek sezonda taraftarın sevgilisi olan ve ardından Napoli'ye transfer olarak İtalya'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae'nin yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakması, bu tarihi transferin gerçekleşme ihtimalini her geçen gün güçlendiriyor.

