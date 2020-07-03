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Bağcılarlılar, “Kan ver can ver” kampanyasında buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe sakinlerini “Kan ver can ver” adıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan vermeye davet etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe sakinlerini “Kan ver can ver” adıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan vermeye davet etti. Pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çeken Çağırıcı, “Bağcılarlı hemşehrilerim kan verme konusunda her zaman öncü olmuştur. Bu zor süreçte de Kızılay’ımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum” dedi.
Türk Kızılayı Bağcılar Şubesi ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Covid-19 sebebiyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için bir etkinlik gerçekleştiriyor. “Kan ver can ver” adıyla düzenlenen programda 3-4-5 Temmuz günlerinde Güneşli Meydanı ile Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na da stantlar kuruldu.
3 gün sürecek kampanyaya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilk günden desteğini gösterdi. Güneşli Meydanı’nda kurulan standı ziyaret eden Çağırıcı, görevlilerle ve kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarla sohbet etti.

"Sıkıntıları hep birlikte aşacağız"
Türk Kızılayı’nın üstlendiği büyük misyonu başarılı şekilde yürüttüğünü söyleyen Çağırıcı, “Korona virüs salgını nedeniyle ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olduğunu da üzülerek öğrendik. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Bağcılarlı hemşehrilerim kan verme konusunda her zaman öncü olmuştur. Bu zor süreçte de Kızılay’ımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara uymalarını rica ediyorum. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız” dedi.
Cuma saat 12.00’de başlayan kampanya Pazar akşamı sona erecek.

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