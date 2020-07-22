Bağımlılıktan "Ayakta Arındırma Merkezi"nde kurtulacaklar

Medline Adana Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuru neticesinde aldığı “Ayakta Arındırma Merkezi” ruhsatı ile bağımlılık sorununa çözüm üretmek için hizmet vermeye başladı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, bağımlılığın, tedavisi ömür boyu devam eden ve zaman zaman yinelemeler gösteren kronik bir beyin hastalığı olarak tanımlayarak, bağımlılık oluşturan maddeler arasında Türkiye’de en sık kullanılanların başında eroinin geldiğini ve bunun ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu halini aldığını söyledi. Madde kullanım sıklığının artmasıyla beraber oluşturduğu bireysel ve toplumsal sorunların psikiyatrideki öneminin de giderek arttığını kaydeden Dr. Yunus Emre Sönmez, eroin bağımlılığı (Opioid) tedavisinde çok sayıda seçenek olsa da esasen son yıllarda piyasaya çıkan bazı yeni ilaçların umut verdiğini söyleyerek, “Naltrekson bu seçeneklerden en dikkat çekenidir ve uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça uygulanmaktadır. Normalde ağızdan alınan tablet formu dışında cilt altına yerleştirilen implant ve kas içine yapılan enjeksiyon formları da bulunmakla beraber ülkemizde sadece implant formu mevcuttur” dedi.

Eroin alma isteğini engelliyor

Dr. Yunus Emre Sönmez, Naltreksonun, eroin bağımlılığının etkilerini önleyen, aşırı madde alma isteğini azaltan bir opioid reseptör antagonisti olduğu kaydederek, “Naltrekson beyinde eroinin bağlandığı bölgeye yapışır ve kişi eroin alsa da etkilerini yaşamaz. Bu sayede kişide eroin kullanma isteği söner. Çip tedavisini uygulamadan önce hastanın 5 ila 7 gün kesinlikle eroin kullanmaması gerekir. Alınan eroinin vücuttan tamamen uzaklaştığından emin olmak şarttır. Bu nedenle çip uygulamasından önce mutlaka idrarda madde taraması yapılır. Bu aşama (arındırma) tedavinin en kritik ve en önemli aşamasıdır” diye konuştu.

Dr. Yunus Emre Sönmez, vücutta eroin varken çip yerleştirilmesi durumunda bunun beyinde eroin bağlanma bölgesinden eroinin hızla uzaklaşmasına ve kişide ciddi bir madde yoksunluk krizi ortaya çıkmasına neden olacağını ifade etti.

Arındırma döneminden sonra kullanılıyor

Arındırma dönemi tamamlandıktan ve eroinin vücuttan tamamen atıldığından emin olunduktan sonra çip tedavisinin uygulandığını anlatan Dr. Sönmez, “Hastane şartlarında ve genel cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilen işlemde lokal anestezi yardımıyla karnın alt kısmında 1-2 santimlik bir kesi oluşturulur ve çip, cilt altına yerleştirildikten sonra kesi 1 ya da 2 dikişle kapatılır. Yara 1 haftada iyileşir ve yerleştirilen çip etkisini 3 ay boyunca sürdürür. Uygulanan bu tedavi 3 ayda bir olacak şekilde yılda 4 kez tekrarlanır. 1 yıl bu uygulamanın devam etmesi önerilir. Aynı zamanda belirli aralıklarla bir psikiyatri uzmanı ile görüşmenin ve tedaviye psikoterapi eklenmesinin de olumlu etkileri olduğunu unutulmamalıdır. Çip tedavisinin en önemli avantajı hastanın her gün ilaç almak zorunda kalmamasıdır. Böylece ağızdan ilaç alındığında oluşan ilacı almayı unutma ya da bırakma gibi riskler sıfıra indirilmiş olur. Bu tedavinin diğer bir önemli avantajı ise genellikle yan etkisinin çok az olmasıdır” dedi.

